İMSİAD'dan Başkan Önder Tanır'a istişare ziyareti
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İMSİAD'dan Başkan Önder Tanır'a istişare ziyareti

İMSİAD'dan Başkan Önder Tanır'a istişare ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç ve yönetim kurulu üyeleri, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'la makamında bir araya geldi. Kestel Belediyesi'nin faaliyetleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında istişarede bulunan İMSİAD heyeti, belediyenin kentsel dönüşüm başta olmak üzere inşaat alanındaki projelerine destek vermek için hazır olduklarını ifade ettiler. Mustafa Andıç, "Pandemi uzun zamandır ziyaretimize mani oluyordu. Başkanımızla Kestel ve Bursa'ya yapabileceğimiz katkılar hakkında istişarede bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. Biz İMSİAD olarak Kestel'in kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü projede fikrimizi belirtmeye ve yer almaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bursa'mızın her bölgesi en iyisini hak ediyor. Şehrimizin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

İMSİAD yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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