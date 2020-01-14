IMO kuralları, tamir ve bakıma ivme kazandıracak

14.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:49

IMO'nun yakıtlardaki sülfür oranını yüzde 0,5'e çekmesi armatörlere iki seçenek sunuyor: ya sülfür oranı yüzde 0,5'in altında olan yakıtlar tercih edilecek ya da gemilere scrubber taktırılacak. Bu durum armatörlere ekstra maliyetler getirirken tamir-bakım ayağının hareketlenmesini sağlayacak.