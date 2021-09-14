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İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Aliağa'da üyelerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Aliağa'da üyelerle buluştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Aliağa şubesi yönetim kurulu başkanı Adem Şimşek ve üyelerle bir araya geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Aliağa şubesi yönetim kurulu başkanı Adem Şimşek ve üyelerle bir araya geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberdekiler, Aliağa'da yeni hizmet binasında ağırlandı. Başkan Tamer Kıran, şubenin sorumluluk sahasındaki gelişmeler hakkında yönetimden bilgi aldı. Üyelerin taleplerini dinleyen Başkan Kıran, notlarını alarak gereken çalışmaların yapılacağının sözünü verdi. Ziyaretin ardından personele kolaylıklar dileyen Başkan Kıran, "Aliağa şubemizin yeni hizmet binası gerçekten denizcilerimize yakışır bir yer oldu. Tekrar camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Başkanımız Sayın Tamer Kıran ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Oral Erdoğan'ın bugünkü ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Yeni hizmet binamızda karşıladığımız başkanımıza sorumluluk sahamızdaki gelişmeleri aktardık. Yönetim kurulu ve üyelerimiz de taleplerini dile getirdi." diye konuştu. Günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi. - İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Aliağa'da üyelerle buluştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Aliağa'da üyelerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Aliağa'da üyelerle buluştu - Haberler Ekonomi
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