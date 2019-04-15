İmar Barışından Faydalanıp Kat Mülkiyetine Nasıl Geçilir?

Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İmar barışından faydalanarak kat mülkiyetine geçiş aşamasını anlatan Avukat Doğan, "İmar barışından faydalanma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması yapı kayıt belgesinin e-devlet sitesi üzerinden alınmasıdır. İkinci aşaması ise projelendirme, lisanslı kadastro mühendislik büroları tarafından alınan zemin etüdü ve son olarak oluşturulan yönetim planı ile birlikte Tapu Müdürlüğüne gidilerek tapu alınabilir" şeklinde konuştu.

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