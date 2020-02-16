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İmar Barışı'nda 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelini yatırmayan 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi.

16.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:41
İmar Barışı'nda 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelini yatırmayan 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Kaynak: Dunya.com

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