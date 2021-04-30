İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma süresince İstanbullular için güzel haberler verdi. Buna göre, kapanma döneminde su ve doğal gaz faturaları borcundan dolayı kesilmeyecek, ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin gıda kolisi dağıtılacak, mayıs ayında İBB kiracılarından da kira alınmayacak, İBB kreşleri sağlık çalışanlarının çocuklarına açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaş için bir dizi destek açıkladı. İmamoğlu, tam kapanma dönemine ilişkin; İBB kiracılarından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, fatura borcu olanlardan sağlık çalışanlarına kadar birçok kişiye müjde verdi.

"MAYIS AYINDA KİRA ALMAYACAĞIZ"

İmamoğlu 17 günlük tam kapanma döneminde İBB kiracılarından kira almayacaklarını söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"FATURALAR MAYIS SONUNA KADAR ÖDENEBİLECEK"

Fatura konusunda da esnaf ve vatandaşa güvence veren İmamoğlu, tam kapanmada su ve doğal gaz kesintisi olmayacağını söyledi. İmamoğlu, "Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapanma döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek." dedi.

"100 BİN YENİ GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK"

Sosyal yardımların tüm hızıyla süreceğini de vurgulayan İmamoğlu, "100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor. Zabıtalarımız, İstanbul'da her alanda olacak. Yaş almış vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz zabıtasını arayabilirler." şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOCUKLARINI BİZE EMANET EDEBİLİR"

Koronayla mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarını da unutmayan İmamoğlu, "Esenyurt ve Bahçelievler "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz" açık olacak. Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler." ifadelerini kullandı.