İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, yeni bir hizmet olan Halk Bakkal'ın duyurusunu yaptı. İmamoğlu, söz konusu proje hakkında "Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek" dedi.