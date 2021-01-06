İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi
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İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi

06.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:57

İBB'den İstanbulluları sevindirecek bir açıklama geldi. Sosyal medyadan duyurulan açıklamada, metroya 2021 yılı başında yapılması planlanan zammın, pandemi koşulları nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ertelendiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro İstanbul, 2021 yılı başında planan taşıma ücret zammının pandemi koşulları nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ertelendiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020 yılında maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planlanan taşıma ücret artışı, iBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi
İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi
Haber Yorumları (7)
HAKAN: imamoğlu çok sağlam ilerliyor
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MERSİN 33: Nerdesiniz meee ler ? Şimdi zuladan zuladan DİSLİKE atarlar
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HAYDAR: Helal olsun başkanım, sende olmasan halimizi kimse düşünmez. aynı gemi falan hikayeleri anlatırlar. 3 kuruş para verilir, 5 kuruş vergi alırlar.
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