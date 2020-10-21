İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek

21.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni taksi uygulamasıyla ilgili olarak yaptığı, "Onay vermemiz mümkün değildir" açıklamasına sert cevap verdi. İmamoğlu, "Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. Herkesle, her zaman görüşürüz ama herkes yetkisini bilecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un son günlerdeki gündem konularından biri yeni taksi uygulaması oldu. Bu uygulama nedeniyle İmamoğlu ve taksi çalışanları karşı karşıya gelirken, Taksiciler Esnaf Odası, uygulamaya onay vermelerinin mümkün olmadığını açıkladı. Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, konuyla ilgili olarak gelen bir soruya cevap verdi ve durumu değerlendirdi.

"DERTLERİ BAŞKA"

Taksiciler Esnaf Odası'nın yetkisini aşan bir açıklama yaptığını vurgulayan İmamoğlu, "Bizim derdimiz, İstanbul'u çağdaş bir taksi modeli ile buluşturmak. Şu anda dünyada, belki de -kötü demeyeyim ama- ne yazık ki insanlarını mutsuz eden taksi işletmeciliğini İstanbul yaşıyor. Bunu çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için adımlar atıyoruz. Sistemlerimizi anlatıyoruz; birincisi bu. İkincisi; taksiciler zaten benimle buluştuklarında, hatırlarsınız, 'Kiralamayın; ama satın' dediler. Aslında dert başka. Dert, ne yazık ki ilave olacak 6 bin taksi değil. Biz, o derdi anlamayız" ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMEYİZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Açıklamalarına devam eden İmamoğlu, "Üçüncüsü; bir kere taksicilerin yetkisinde değil; 'Kabul etmeyiz' diye bir şey yok. 16 milyonun yetkisiyle UKOME hareket etmelidir. Taksiciler kime, nereye mesaj verdiler, bilemiyorum. Ama umarım aralıkta, İstanbulluların lehine, İstanbulluların aklıyla hareket eden bir UKOME toplantısı olur. Ben de sıkı takip edeceğim. Gerekirse orada da olmayı düşünüyorum" dedi.

"HERKES YETKİSİNİ BİLECEK"

İmamoğlu, "Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmeniz oldu mu" sorusuna da "Odadan temsilciler, bizden randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey'i davet etmedim. Bir sebebi olabilir, sağlık sorunu olabilir. İstanbul'da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek" cevabını verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (7)
TURGAY,: Taxilere bir çözüm bulsalar iyi olur ama vereceği 6000 bin plaka da yandaş plaka olacak. Kime verecek bu plakaları?
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TAKSİ: istanbulda ortalama bir taksici 7-8 bin tl kazanıyor. ve bir okadar da plakaya kira veriyorlar. ben 4 yıllık makina mühendisiyim onların kazandığının yarısını anca kazanıyorum. bir taksici doktordan mühendisten fazla kazanammalı. ne vergi veriyorlar nede birşey benim maaşımın yarısı vergiye gidiyor.
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MÜHENDİS: Ayda 7 kazanmıyorsan yeni mühendissindir yada işer :)
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