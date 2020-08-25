İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım haklarının yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için müjdeli bir haber verdi. Daha önce sağlık çalışanlarına otopark ve toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı getiren İmamoğlu, söz konusu uygulamayı yıl sonuna kadar uzattı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız."

