İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü
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İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü

İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul, Marmara'daki deniz salyasını bitirecek" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yanıt verdi. İmamoğlu, "Devlet adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek" açıklamasına tepki gösterdi.

"DEVLET ADAMLARI BİLİM İLE KONUŞUR"

Gazetecilerin "Ulaştırma Bakanı'nın bir uyarısı oldu. 'Kanal İstanbul, deniz salyasının ilacı olur' dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna cevap veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Nereden malum oldu bilmiyorum. Biraz malum olmuşa benziyor. Devlet adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı? Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür; sabah da böyle bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar; mesele, ciddi bir meseledir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir zemine oturur, tartışılır. Bize, varsa bir makale onu, göndersin. Kaldı ki, sabah bu mesajları görünce, kendisine mesaj attım. İstanbul ile almak istediği bilgi, teknik olarak varsa elinde bilgi, ben hazırım. Davet edin, geleyim, dinleyeyim diyerek mesaj attım. Umarım mesajıma döner."

KARAİSMAİLOĞLU NE DEDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında deniz salyası (müsilaj) ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu," diyen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un %2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."

- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü - Haberler
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