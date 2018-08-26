İlkay Gündoğan: Hakem Kararlarını Kontrol Edemiyoruz

Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, 1-1 biten Wolverhampton Wanderers maçının ardından mücadelenin hakemi Martin Atkinson'a sert tepki gösterdi.

Willy Boly'nin elle attığı golü vermesi ve Manchester City lehine tartışmalı bir penaltı pozisyonunda 'Devam' kararı vermesi nedeniyle tartışmaların odağında olan Martin Atkinson hakkında İlkay, "Ne yazık ki, hakem sahanın en kötüsüydü. Onun yüzünden 2 puan birden kaybettik. VAR'ın çok büyük bir hayranı değilim ama VAR olsaydı maç çok farklı bir şekilde bitebilirdi." ifadelerini kullandı.

"TEK POZİSYONDA İKİ HATA YAPTILAR! OFSAYT VE ELLE GOL"

İlkay Gündoğan, "Geçtiğimiz gün Bayern Münih ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga maçını seyrettim ve VAR nedeniyle bir penaltı kararı değişti. Bizim maçta ise tek pozisyonda bir değil iki hata birden yaptılar. Pozisyon öncelikle ofsayt, ardından açık bir şekilde elle gol attılar. Çizgi hakemi olayı görmeliydi. Premier Lig hakemlerinden pozisyonları görmeleri ve doğru kararı vermeleri bekleniyor. Ne yazık ki böyle olmadı ve gol yedik." diyerek sözlerini sürdürdü.

"HAKEM KARARLARINI KONTROL EDEMİYORUZ"

Hakem Martin Atkinson hakkındaki eleştirilerine devam eden İlkay, "Hakemlerin kararlarını kontrol edemiyoruz. Belki de daha iyi oynamaya ve erkenden golleri atmaya ihtiyacımız var. Takım olarak sakin kalmalıyız ve hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz. İlk golü atan taraf biz olsaydık, çok farklı kazanırdık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.