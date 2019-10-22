İlkay Gündoğan 29 Yaşında

22.10.2019 19:39

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan bugün 29 yaşında. Balıkesir'ten Gelsenckirchen'e göçen bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay, ufak yaşlarda Schalke 04 ve Bochum altyapılarında yetiştikten sonra 19 yaşında Nürnberg'e transfer oldu. Güney Almanya ekibiyle başarılı iki sezon geçiren İlkay, 2011 yazında Jürgen Klopp'un çalıştırdığı son Bundesliga şampiyonu Borussia Dortmund'a transfer oldu. İlk senesinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan İlkay, ikinci senesinde ise Avrupa'da fırtına gibi eserek Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Borussia Dortmund'un orta sahadaki kilit oyuncularından biri oldu. Üç sezon daha Dortmund'da kalan ve yüksek bir form grafiği çizdikten sonra, Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçtiğinde yaptığı ilk transferlerinden biri oldu. Premier Lig'deki ilk sezonunun çoğunu şanssız bir sakatlık sonucu kaçıran İlkay, devamındaki iki sezon Premier Lig'de fırtına gibi esen ve şampiyonluk koltuğunu kimseye bırakmayan Manchester City'nin önemli rol oyuncularından biri olmaya devam etti.



İlkay'ın Manchester City'le 2018-19 sezonundaki en iyi anlarını sizlerin ekranlarına getiriyoruz.