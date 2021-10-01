İlkan Karaman Semt 77 Yalovaspor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkan Karaman Semt 77 Yalovaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İlkan Karaman Semt 77 Yalovaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Semt 77 Yalovaspor, İlkan Karaman'ı kadrosuna kattı.

KARAMAN (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Semt 77 Yalovaspor, İlkan Karaman'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız oyuncu Alexandre Chassang ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayran Semt 77 Yalovaspor, uzun forvet mevkiinde boşluğu 31 yaşındaki İlkan Karaman ile doldurdu. Karaman, bugün Yalova'ya gelerek yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi'nde bugüne kadar birçok takımda ter döken tecrübeli oyuncu, sözleşmeyi imzalamasının ardından 90. Yıl Spor Salonu'nda takımla ilk antrenmanına çıktı. Karaman, takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini ifade etti. - BURSA

İlkan Karaman Semt 77 Yalovaspor'da

İlkan Karaman Semt 77 Yalovaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Şafak Sezer
Spor Balotelli Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Zafer Kurugöl Meral Akşener Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlkan Karaman Semt 77 Yalovaspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:08:55. #1.17#