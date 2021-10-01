İlkan Karaman Semt 77 Yalovaspor'da

KARAMAN (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Semt 77 Yalovaspor, İlkan Karaman'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız oyuncu Alexandre Chassang ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayran Semt 77 Yalovaspor, uzun forvet mevkiinde boşluğu 31 yaşındaki İlkan Karaman ile doldurdu. Karaman, bugün Yalova'ya gelerek yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi'nde bugüne kadar birçok takımda ter döken tecrübeli oyuncu, sözleşmeyi imzalamasının ardından 90. Yıl Spor Salonu'nda takımla ilk antrenmanına çıktı. Karaman, takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini ifade etti. - BURSA