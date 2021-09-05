İlkadım'ın basketçileri yeni sezonda yeni formayla başarı için ter dökecek
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İlkadım'ın basketçileri yeni sezonda yeni formayla başarı için ter dökecek

İlkadım'ın basketçileri yeni sezonda yeni formayla başarı için ter dökecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İlkadım Belediyesi Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendiren ekip, önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor. Yenilenen forması mücadele edecek U-14,U-16,U-18 basketçiler yeni sezonda kulübün başarısı için ter dökecek.

Pandemi sonrası başarı ve şampiyonluk için mücadele edecek olan İlkadım Belediyesi Erkek Basketbol takımı hazırlıklarını Mete Adanır Spor Kompleksi'nde sürdürüyor. Burada hazırlıklarını sürdüren takım, günün antrenmanını gerçekleştirdi. 2 grup halinde yapılan antrenmanla çalışan basketbolcular ardından şut çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hakan Karaman: "Lige renk katmak istiyoruz"

15 Ekim tarihinde başlayacak olan Erkek Basket Ligi'ne U-14,U-16,U-18 takımlarıyla yeni sezona heyecanla başlayacaklarını belirten İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "Yeni formamız ve yeni kadromuz ile bu sene yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sezona oranla bu sene sahada daha çok mücadele edecek bir takım olarak şampiyonluk için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Tabii ki zor bir ligde kolay maçlar oynamayacağız. Uygun bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Genç ve savaşçı bir takım oluşturduk. Tecrübeli birkaç tane oyuncumuz var. Burada tabii ki en büyük destek ve ilham kaynağı olan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ve antrenörümüz Malip Uludoğan olmak üzere kuvvetli bir yapıyla iyi bir yönetim oluşturuldu. Burada bizim için en önemli olan seyirciyle bütünleşebilmek. Seyircimizle beraber güzel bir atmosfer yaratıp lige renk katmak istiyoruz" dedi. - SAMSUN

İlkadım'ın basketçileri yeni sezonda yeni formayla başarı için ter dökecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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