İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi

İlk milli fırkateyn İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün denize indirildi. Denizcilik geleneğine göre bir kadın tarafından suya indirilmesi gereken fırkateyn için talimatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar verdi. Emine Erdoğan'ın programı nedeniyle törene katılamadığı, bu sebeple Akar'ın kürsüye çıktığı öğrenildi.

İstanbul Fırkateyni, bugün düzenlenecek törenle suyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve çok sayıda siyasi ismin katıldığı törende, fırkateynin denize indirilme talimatını ise Bakan Akar'ın eşi Şule Akar verdi.

DENİZCİLİK GELENEĞİ GEREĞİ TALİMATI BİR KADIN VERİYOR

Denizcilik geleneğine göre bu talimatın bir kadın tarafından verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle törene katılamaması üzerine, bu görev Şule Akar'a devredildi.