Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçiriliyor
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Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçiriliyor

Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nın balıkçılık potansiyelini Mardin'e ve bölgeye istihdam ve ekonomik olarak kazandırmak için Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesinin incelemeleri başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nın balıkçılık potansiyelini Mardin'e ve bölgeye istihdam ve ekonomik olarak kazandırmak için Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesinin incelemeleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nın balıkçılık potansiyelini kente ve bölgeye kazandırmak için Mardin Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Kafes Alabalık Üretim Projesi'nin ön çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Ormancılık Müdürü Memduh Dinler, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla, Ilısu Barajında incelemeler yapıldı.

Kafes Alalabalık Üretim Çiftliği Projesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Dargeçit Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, STK'lardan oluşan Yerel Eylem Gurubundan oluşmaktadır. Proje kapsamında, bölgeye hitap eden Ilısu Barajında, ilk etapta 15 bin ton kafes balıkçılık üretimi yapılarak iç piyasa ve dış ülkelere ihracatı sağlanacak. Kente dar gelirli vatandaşlara yeni iş imkanları sağlanacak. İstihdam ve ekonomik düzey artacak. Mardin'e ve bölgeye büyük katkılar sağlayacak proje, Dargeçit ilçesini cazibe merkezi haline getirerek Türkiye'de ve dünyada kafes balıkçılığında tanınır seviyeye getirecek. - MARDİN

Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçiriliyor
Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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