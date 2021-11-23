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İlhan Parlak ilk golünü attı

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İlhan Parlak ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ilk golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ilk golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak ligin 13.haftasında Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü attı. Göztepe maçında sahaya on birde başlayan İlhan Parlak 32.dakikada gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan İlhan Parlak maç sonunda tebrikleri kabul etti.

İlhan Parlak bu sezon ilk golünü atarken maçın 87.dakikasında yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı. - KAYSERİ

İlhan Parlak ilk golünü attı

İlhan Parlak ilk golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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