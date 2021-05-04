İlhan Parlak gol sayısını 9'a çıkardı

Kayserispor'un forvet oyuncusu İlhan Parlak ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.

Kayserispor'un forvet oyuncusu İlhan Parlak ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.

Kayserispor'un forvet futbolcularından İlhan Parlak, takımın en çok gol atan ismi oldu. Denizlispor maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynayan İlhan Parlak, deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncu maçın ilk yarısında attığı golle takımını öne geçirmişti. 61 dakika oyunda kalan ve sonrasında yerini Kevin Lucakksen'e bırakan İlhan Parlak, geride kalan 37 maçın 35'inde forma giyerken Ankaragücü, Erzurumspor, Rizespor, Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Denizlispor (2) ve Yeni Malatyaspor maçlarında goller attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı