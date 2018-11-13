İlhan Mansız, Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile Kavga Ettiği İddialarını Yalanladı
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü İlhan Mansız, kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yumruk yumruğa kavga ettiği iddialarını yalanladı.
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız'ın, kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile kavga ettiği yönündeki haberler üzerine Mansız cephesinden açıklama geldi. Sivas maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığı öne sürülmüştü.
"YUMRUK YUMRUĞA HABERİNE İTİBAR ETMEYİNİZ"
İlhan Mansız ise kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddialara yanıt vererek "Yumruk yumruğa haberine itibar etmeyiniz" diye yazdı. Mansız'ın tweet'i şöyle: "Bugün hakkımda çıkan 'yumruk yumrağa' haberine itibar etmeyiniz, gündem değiştirmek için bu tarz haber yaptıran ve yapanları kınıyorum"
YORUMLAR (1)
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bu yazarlar ne kadar yuva yiktiklarini biliyomu acaba biliyorlarsa allah da onlarinyuvalarini yiksin insahllahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır