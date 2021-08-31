İlhan Depe, Denizlispor'da
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İlhan Depe, Denizlispor'da

İlhan Depe, Denizlispor'da
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Altay forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat İlhan Depe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Altay forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat İlhan Depe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-siyahlı ekip bir süre önce anlaşmaya vardığı İlhan Depe için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Geçen sezonun ikinci yarısında TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da oynayan Depe, törende 2 yıllık mukaveleye imza attı. Altay ile 6 maçta boy gösteren deneyimli oyuncu gol ve asist üretemedi.


İlhan Depe, Denizlispor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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