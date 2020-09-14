Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Adıyamanlı çiftçinin yetiştirdiği yılan başına benzeyen sivri biber, görenleri hayrete düşürdü. Biberin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.

Adıyaman'da biber hasadı yapan çiftçi tarlasında yılan başına benzeyen sivri biberi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

YILAN BAŞINA BENZİYOR

Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünde biber hasadı yapan İbrahim Fırat, hasat ettiği sivri biberin yılan başına benzediğini görünce bu biberi diğerlerinden ayırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Biberin fotoğrafının sosyal medyaya atılmasıyla birlikte, büyük ilgi gördüğünü söyledi. Biberi saklayan İbrahim Fırat, ömrü boyunca ilk kez böyle bir biber şekliyle karşılaştığını ve bu biberi saklayacağını söyledi.

Kaynak: İHA