Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi

Adıyamanlı çiftçinin yetiştirdiği yılan başına benzeyen sivri biber, görenleri hayrete düşürdü. Biberin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.

Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi
14.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:48

Adıyaman'da biber hasadı yapan çiftçi tarlasında yılan başına benzeyen sivri biberi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

YILAN BAŞINA BENZİYOR

Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünde biber hasadı yapan İbrahim Fırat, hasat ettiği sivri biberin yılan başına benzediğini görünce bu biberi diğerlerinden ayırdı.

Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Biberin fotoğrafının sosyal medyaya atılmasıyla birlikte, büyük ilgi gördüğünü söyledi. Biberi saklayan İbrahim Fırat, ömrü boyunca ilk kez böyle bir biber şekliyle karşılaştığını ve bu biberi saklayacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
KÖR KEDİ: AŞIRI HORMONDAN DOLAYI BİBERİN İÇİNDE BİBER ÇIKMIŞ. BU GİDİŞLE DAHA ÇOK BAŞ GÖRÜRÜZ. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KADİR BABA: Başka işiniz yokmu ?
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mesut Barzani Süleyman Soylu Erol Mütercimler
Magazin Emrah Ferhat Göçer Demet Akalın Yasemin Özilhan
Spor Falcao Tamer Tuna Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 18:32:14. #1.15#
title