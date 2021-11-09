Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kritik ilaçların piyasada bulunmadığı iddialarını yalanladı

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) açıklamasında, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler in yakından takip edildiği belirtildi. Türkiye'de ilaç fiyatlarının, dönemsel euro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellendiği anımsatılan açıklamada, kur güncellemesinin tebliğe uygun olarak 2022'nin şubat ayında yapılacağı bildirildi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İthal edilmiş veya üretilmiş her kutu ilacın hareketinin üretiminden eczanede satışına kadar izlenebildiğine, sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışının düzenli takip edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir. Çalışmalarımızın sonucunda söz konusu ilaçların ekseriyetinde tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"GEREKLİ ÖNLEMLER HIZLA ALINMAKTADIR"

Kurumumuz, global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için ilac.tedarik@titck.gov.tr ya da halkla.iliskiler@titck.gov.tr adreslerine e-posta gönderebilir, 44 44 680 numaralı telefondan kurumumuza ulaşabilirler."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada piyasada 645 ilacın bulunmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın bulunmadığını gösteriyor. Şu anki tabloda 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor; eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor. Halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek, bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

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