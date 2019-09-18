İlaç Sektöründe Büyümeyi Etkileyen Trendler Neler?

18.09.2019 12:32

KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Şirket Ortağı Hakan Orhan, ilaç sektöründe büyümeyi etkileyen trendleri Wise TV'ye anlattı. Orhan, ilaç sektöründe regülasyon ve şeffaflık ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bunun temel nedeninin ise ilaç masraflarının kamu otoriteleri tarafından karşılanmasını gösterdi. Bu masrafın, kamu bütçesine ağır bir yük olduğunu ifade eden Orhan;"Kamu bütçesi üzerindeki yükü adil ve şeffaf bir şekilde yönetebilmek için her ülke, çok daha fazla ilaç piyasasına müdahale etmek durumunda kalıyor" dedi. Orhan, sektörde bir paradigma değişimi olduğuna değindi. Eski hastaların, daha bilinçli sağlık hizmetleri tüketicilerine dönüştüğünü ifade eden Orhan;



"Yeni dönemdeki trend, hasta olmadan o hastalığı önlemek. Dolayısıyla hastalığı önlemek, eğer hastalığı önleyemiyorsak olabildiği kadar erken teşhis etmek. Erken teşhis ettikten sonra da en etkin bakımı ve tedaviyi sunarak kişileri sağlığına kavuşturmak, hayat kalitelerini yükseltmek temel trendler arasında." dedi. Bunun çok ciddi ARGE çalışmaları gerektirdiğini ifade eden Orhan, kanser ilaçlarındaki trendin devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Biyoteknolojik ilaçların kimyasal ilaçlara göre çok daha etkin tedaviler sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin sağlık turizmine önem veren bir ülke olduğunu söyleyen Orhan, Orta Doğu ve bazı Avrupa ülkelerinden yoğun talebin devam edeceğine vurgu yaptı. Orhan, hem dünyada hem Türkiye'de yaşlanan nüfusun, ilaç sektörü için canlı bir talep oluşturduğunu ifade etti. "Yaşlı nüfusun artması, sürdürülebilir bir talep yaratmış oluyor" dedi.