İlaç Kalıntısına Karşı Denetimler Sık ve Etkin Yapılmalı

Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, sebze ve meyvelerde uygulanan tarım ilaçlarında denetimlerin sık ve etkin yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Oda Başkanı Mahmut Nedim Barış, birçok denetime, analize rağmen ihraç ürünlerde bile ilaç kalıntısı görüldüğüne göre, sebze ve meyvelerde uygulanan tarım ilaçlarında denetimlerin sık ve etkin yapılmasının şart olduğunu söyledi. Türkiye genelinde tarımda ilaç ve bitki gelişim düzenleyicilerin (Hormon) kullanımın yaygın olduğunu ifade eden Barış, gerek tarım ilaçları gerekse bitki gelişim düzenleyicileri amaca göre belirlenen ve önerilen şekilde uygulanması gerektiğini savundu. Uygulama zamanının tam olarak tespiti çok önemli olduğunun altını çizen Barış, uygulama dozu konusunda yeterli duyarlılık gösterilmesi, etiket bilgilerine dikkat edilmesine ve yetiştiriciler bitki gelişim düzenleyicileri ile tarım ilaçlarını kullanmadan önce mutlaka konunun uzmanlarına danışması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların manav ve semt pazarların da sebze ve meyve alırken kimyasal kalıntıların olup olmadığı hususunda tereddüt içinde olduğunu anımsatan Barış, uygun zamanda, uygun miktarda bitki hastalık ve zararlılara karşı uygun ilaç kullanımının önemine değinerek, "Tarımda hormon ve ilaç kullanımı yaygın. Ne kadar bilinçli kullanıldığı ise tartışmalı. Bir çok denetime, analize rağmen ihraç ürünlerinde bile ilaç kalıntısı görüldüğüne göre, denetimlerin daha sık ve etkin yapılması şart" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA