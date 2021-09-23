İklim Krizinin her geçen gün artmasının sebebi insanların farkında olmadan iklim krizini beslemeleri. Kömür gibi fosil yakıtları kullanmaya, bilinçsiz elektrik tüketimine, ormansızlaşmaya, endüstriyel tarım ve hayvancılığa devam ettikçe hem bugünlerimizi hem de yarınlarımızı etkileyecek bir iklim felaketinin başrol oyuncuları haline geliyoruz. Peki, İklim Krizi nedir? İklim Krizinin önüne nasıl geçebiliriz? İşte detaylar haberimizde...

İKLİM KRİZİ NEDİR?

İklim, bir yerde uzun yıllar boyunca görülen ortalama hava durumudur. İklim değişikliği, bu ortalama koşullarda bir değişimdir.

Dünya şu anda küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte hızlı bir iklim değişikliği döneminde.

İKLİM KRİZİ NEDENLERİ

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İklim değişikliği yaşama şeklimizi değiştirecek, su kıtlığına neden olacak ve gıda üretimini zorlaştıracak.

Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bazı bölgeler tehlikeli derecede sıcakken diğerleri yaşanmaz hale gelebilir.

Aşırı hava olayları - sıcak hava dalgaları, sağanaklar ve fırtınalar gibi - daha sık ve yoğun hale gelecek, yaşamları ve geçim kaynaklarını tehdit edecek.

En az uyum sağlayabilen yoksul ülkelerdeki insanlar en çok acıyı çekecek.

Çevre;

Kutup buzu ve buzullar hızla eriyor - alçak kıyı bölgeleri yükselen denizler nedeniyle sel tehdidi altında

Sibirya gibi yerlerde permafrost - donmuş toprak - eridikçe, metan - başka bir sera gazı - atmosfere salınacak ve iklim değişikliğini kötüleştirecek.

Orman yangınları için gereken hava koşulları daha olası hale geliyor.

Doğa;

Habitatları değiştikçe, bazı türler yeni yerlere taşınabilecektir.

Ancak iklim değişikliği o kadar hızlı gerçekleşiyor ki birçoğunun neslinin tükenmesi muhtemel.

Kutup ayıları, güvendikleri buzlar eridikçe yok olma riskiyle karşı karşıya.

Atlantik somonu, üredikleri nehir suları ısındıkça harap olabilir.

Okyanuslar CO2'yi emip daha asidik hale geldikçe tropik mercan resifleri yok olabilir.

İKLİM KRİZİNİN NEDENLERİ

İklim krizinin en büyük sonuçlarından biri ısıya bağlı ölümlerin artması. Yapılan araştırmalar son 20 yılda yaşanan ölümlerin yüzde 33'ünden fazlasının iklim krizinden dolayı olduğunu gösteriyor. Artan ölümler bu krizin en belirgin sonuçlarından biri.

Bugün sahip olunan biyoçeşitlilik 3,2 milyar yıllık bir sürecin sonucu. Bu süreç içerisinde doğan türler ve yok olan türler olmuş, tüm bu doğan ve ölen türler bugünkü biyoçeşitliliğin kısa bir özeti aslında. Yapılan araştırmalara göre geçmişte yılda yalnızca bir ya da iki tür kendi kendine yok olurken günümüzde yılda tükenen tür sayısı bine ulaşmış. Yaşanan bu yıkıcı durumun sebebi iklim krizi. Yani ileride etkilerini daha net görebileceğimiz bu kriz aslında bugün de çok fazla can alıyor.

Küresel ısınmanın önemli etkilerinden birini de okyanuslarda gözlemlemek mümkün. Çünkü okyanuslar artan sıcaklığın yüzde 80'ini çekiyor. Bu da okyanuslardaki buzulların eritiyor, deniz seviyeleri yükseliyor ve buzlarla kaplı kıtalardaki buz tabakaları eriyor. Haliyle dünyanın doğal dengesi bozuluyor.

Denizlerin ısınmasıyla birlikte mercan kayalıklar beyazlanıyor. Bu durum denizlerdeki balıkların türlerini yok ediyor. Ayrıca denizlerde yetişen ve insan sağlığı için fayda sağlayan canlılar da bu sebepten yok oluyor. İlaç endüstrisi bu canlıların yok olmasından olumsuz etkileniyor.

İklim kriziyle birlikte artan su seviyeleri bazı yaşam alanlarında yaşamanın mümkün olmamasına neden oluyor. Artık yaşamın mümkün olmadığı yerlerde barınan kişiler hayatlarını devam ettirebilmek için göç etmek zorunda kalıyor. Bu durum yeryüzünde yaşamın mümkün olduğu alanların taşıma kapasitesini kötü etkiliyor ve kentler nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. Bu da iklim kriziyle gelen bir diğer tehdit. Hatta söz konusu durum "iklim mülteciliği" kavramıyla somutlaşmış durumda.

Küresel ısınmanın artması yangınların artırıyor ve çıkan her bir yangın küresel ısınmanın daha da şiddetlenmesine yol açıyor. Çünkü yüksek sıcaklık bitki örtüsünü kurutuyor ve kuruyan toprak, yangına karşı hassaslaşıyor. Sonrasında küçük bir kıvılcım ya da çakan bir şimşek koskoca bir yangın çıkarıyor.

GELECEKTE İKLİM KRİZİ NE OLACAK?

Bilim adamları, küresel ısınma için "güvenli" sınır olarak 1.5C'lik bir sıcaklık artışı belirlediler.

Sıcaklıklar yükselirse, doğal ortamdaki zararlı değişiklikler muhtemelen insanların yaşam biçimini değiştirecektir.

Birçok bilim insanı bunun olacağına inanıyor ve yüzyılın sonuna kadar 3C veya daha fazla artış olacağını tahmin ediyor.

İKLİM KRİZİNİ NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Et ve hayvan ürünlerinin tüketiminizi azaltın.

Uçağa binmekten vazgeçin.

Bahçenizi yaban haline geri döndürün.

Gereksiz eşya satın almayın, 2. el giysiler alın.

GÜNLÜK HAYATIMIZDA NELER YAPABİLİRİZ?

1- Plastik poşet kullanmamak.

2- Kahve alırken yanımızda fincan taşıyarak tek kullanımlık plastik bardak kullanımının önüne geçmek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

3- Su matarası taşımak.

4- Plastik pipet yerine metal pipet kullanmak.

5- Mevsim meyve sebzelerini tüketmek.

6- Duş süresini kısa tutarak su tasarrufu sağlamak.

7- Yürünebilecek mesafelere yürüyerek gitmek.

8- Kağıdı tasarruflu kullanmak.

9- Et tüketimini azaltmak.

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