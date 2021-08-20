İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
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İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
Haberler.com - Haberler | Spor

Vitor Pereira gelmeden önce imza attırılan Steven Caulker, kadroda düşünülmüyor. Portekizli hocanın üstünü çizdiği İngiliz stoper, gitmek için tüm alacaklarını istiyor. Caulker, 3 senelik maaşı olan 3 milyon euroyu talep etti. Fenerbahçe, maça çıkmadığı halde Kruse'ye de sözleşmesindeki ödemeyi yapmak zorunda kalmıştı. Caulker'da yapılacak bir hata 3 milyon euroya patlayabilir.

Sarı-Lacivertliler'de bileti kesilen Steven Caulker'ın gidişi pahalıya patlayacak. Tek bir resmi maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi. Bu para Caulker'ın 3 senede kazanacağı miktar. Fenerbahçe şu anda böyle bir ödeme yapmayı düşünmüyor.

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi

KULÜP ARANIYOR

Caulker'a kulüp bulması istenildi ama maliyeti karşılayacak bir kulüp çıkmadı. Fenerbahçe, Kruse'deki fesih krizini Caulker'da da yaşamak istemiyor. Oyuncu kalmakta diretirse kadroda tutulma ihtimali de var. Oynamadığı halde ödemelerini alan Kruse'deki hata Caulker'da da yaşanırsa ekonomik olarak zor günler geçiren kulüp daha da sarsılabilir.

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İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi - Haberler Spor
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