İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok
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İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok

08.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:25

- İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok 2020 yılının sonuna yaklaşırken sıfır araçlarda yıl sonu indirimlerinin başlaması ikinci el araç fiyatlarının da düşmesine neden oldu.

- İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok

İSTANBUL - 2020 yılının sonuna yaklaşırken sıfır araçlarda yıl sonu indirimlerinin başlaması ikinci el araç fiyatlarının da düşmesine neden oldu. İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş yaşanırken alıcıların talebinin ise düşük olduğu gözlendi.

İkinci el araç almak veya satmak isteyenlerin yakından takip ettiği ikinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Araç almak isteyenler fiyatların çok yüksek olmasından yakınırken, aracını satmak isteyenler de fiyatların yüksek olmasından dolayı bir daha aynı seviyede bir araba alamamaktan çekiniyor. 2020 yılının sonuna yaklaşırken sıfır araçlarda yapılan indirim kampanyaları piyasalarda bir beklenti oluşturdu. Galericiler sıfır araçlarda yapılan kampanyaların ikinci el araç piyasalarında fiyat düşüşüne neden olduğunu söylerken buna rağmen alıcı bulamamaktan yakınıyor.

Galerici Harun Camcıoğlu, ikinci el piyasasında durgunluk yaşandığını söyleyerek, "Fiyatlarda ufaktan bir düşüş var. Yıl sonunda bayiler sıfır araçlar için kampanyalar yapıyor. Kampanyalarda fiyatlar geriliyor. Fiyat gerilediği zamanda ister istemez, sıfıra yakın araçların fiyatları aşağı iniyor. Pandemi başlarında ikinci el araçlara talep çok fazla artmıştı. İkinci el araçların fiyatlarını döviz kurları da etkileyebiliyor. Sıfır araçlar ucuzlarsa, ikinci el piyasasında bir fiyat düşüşü olur. İkinci el araç fiyatlarını biniciler yükseltiyor. Eskiden sıfır aracı aldığın anda değeri 10-15 bin lira düşerdi. Şuanda sıfır araç alan birisi aracını kullandığı zaman bile fiyatı düşürmüyor. Satmak istediği zaman da internet üzerinden satarak üstüne fiyat ekleyip satabiliyor" dedi.

"İkinci el otomobillerde aşırı yüksek fiyatları internetten satış yapan binici belirliyor"

Bir diğer galerici Uğur Potuk ise "Ocak ayında ikinci el araç piyasasından umutluyuz. Sıfır araçlar zamlı fiyat ile geleceğinden dolayı ikinci el piyasası rağbet görmeye devam edecektir. Bayilerin sıfır araçlarda kampanya yapması ikinci el araçlarda biraz da olsa etki yapıyor. Yüksek modelli araçlarda çok fazla fiyat düşüklüğü olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde ikinci el araç piyasasının hareketli olacağını düşünüyoruz. İkinci el araçlardaki aşırı yüksek fiyatları internet siteleri aracılığıyla araçlarını satan biniciler belirliyor" şeklinde konuştu.

İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN

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