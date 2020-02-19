CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Haberler » Ekonomi » İkinci el araç satışında "T.C. Kimlik No" düzenlemesi gelebilir - Ekonomi

İkinci el araç satışında "T.C. Kimlik No" düzenlemesi gelebilir

İMAS Başkanı Ertemel, "Satıcının, internet sitesi üzerinden arabasını ilana vereceği zaman T.C. kimlik numarasını da vermesini talep ediyoruz.

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:41
İkinci el araç satışında

İMAS Başkanı Ertemel, "Satıcının, internet sitesi üzerinden arabasını ilana vereceği zaman T.C. kimlik numarasını da vermesini talep ediyoruz. Bu belki karşı tarafta, ekranda görünmeyebilir ama o internet sitesinde bulunmalı. Aracın ruhsatını, ekspertiz raporunu sisteme yüklesinler." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler