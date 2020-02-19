İkinci el araç satışında "T.C. Kimlik No" düzenlemesi gelebilir

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:41

İMAS Başkanı Ertemel, "Satıcının, internet sitesi üzerinden arabasını ilana vereceği zaman T.C. kimlik numarasını da vermesini talep ediyoruz. Bu belki karşı tarafta, ekranda görünmeyebilir ama o internet sitesinde bulunmalı. Aracın ruhsatını, ekspertiz raporunu sisteme yüklesinler." dedi.