"İkinci el araç pazarı ÖTV indiriminin bitmesine hızlı tepki verdi"

ÖTV indiriminin bitmesiyle birlikte, ikinci el araç pazarının olumlu tepki verdiğini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Bir süredir gündemde olan ÖTV teşvikinin uzamamasına ikinci el pazarı hızlı reaksiyon verdi. ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar yüzde 2.0 yükseldi" dedi ve ekledi:

"Temmuz içinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen ortalama yüzde 10'luk artışın etkisiyle ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda yüzde 5'in üzerinde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenler için bu geçiş döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul