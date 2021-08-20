İki şampiyon ligin ilk maçında kapışacak
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İki şampiyon ligin ilk maçında kapışacak

İki şampiyon ligin ilk maçında kapışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi lige İstanbul deplasmanında Anadolu Efes ile başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ve Alper Arıkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Temsilcimizi kura çekiminde Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Asbaşkanlar Veli Tefenlili, Gökhan Gökşin ve Genel Menajer Evren Yenice temsil etti.

TBF CEO'su Ömer Onan, "Bu sene pandeminin etkisinin azaldığı bir lig oynamak istiyoruz. Yaklaşık 1.5 - 2 senedir hep birlikte sıkıntılı günler yaşadık. Sezon başından itibaren pandeminin etkisinin azalacağını umuyoruz. Önümüzdeki hafta üzerinde çalıştığımız pandemi protokolüyle ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Basketbol seyircisiz zevk vermiyor ve kulüplerimiz için de maddi zararlar oluşturuyor. Elimizden geldiğince müsabakalarımızı seyircili olarak oynatacağız. Yayın ihalemizi yaptık ve kanallarla görüşüyoruz. Başkanımız konuyla ilgili yakın zamanda açıklama yapacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ İLE BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONLARI İLK HAFTADA KARŞILAŞACAK"

Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan, Denizli tarihinde bir ilki başararak bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceklerini söyleyerek," Fikstür çekildi. Öncelikle sağlıklı, sakatlıksız bir sezon temenni ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum. Ligin ilk maçında Anadolu Efes ile oynayacağız. Yeni sezonda Denizlimizi ve Merkezefendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bir kez daha başarılar" dedi.

Fikstür çekimi sonrası konuşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, "Geçen senenin Türkiye basketbol ligi ile basketbol süper ligi şampiyonları ilk haftada karşılaşacak. Fikstür hepimiz için hayırlı olsun. Basketbol Süper Ligi takımlarını Denizli'de ağırlamaktan onur duyacağız. TBF ve Başkan Hidayet Türkoğlu'na da ev sahiplikleri için ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

İki şampiyon ligin ilk maçında kapışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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