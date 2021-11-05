İkisini de taraftar öptü ama biri daha şanssızdı! Sosyal medya yıkılıyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Dün Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir Emre Kaplan ve Rus taraftarın öptüğü yorumcu Tarık Üstün'ün yaşadığı şaşkınlıklar sosyal medyaya mizah malzemesi oldu. İkilinin kıyaslandığı anlar için açılan "Onlarda ve bizde" etiketi sosyal medyayı yıktı.
Galatasaray'ın Lokomotiv maçı öncesi stat önünde bilgileri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, bir Sarı-Kırmızılı taraftarın yoğun sevgisine maruz kaldı. Elindeki sigarayla muhabire koşan erkek taraftar, yanağına öpücük kondurdu. Bu olay mizah konusu oldu.
AKILLARA TARIK ÜSTÜN GELDİ
Bu hadiseden sonra akıllara Tarık Üstün'ün yaşadığı olay geldi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda canlı yayında bir kadın tarafın öptüğü Tarık Üstün, büyük şanssızlık yaşamıştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları Tarık Üstün'ün şanssızlık değil, Emre Kaplan'a göre daha şanslı olduğu şeklinde yorumlar yaptı.
İşte sosyal medyadaki paylaşımlar:
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