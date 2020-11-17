İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor
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İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor

17.11.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:26

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, İngiltere Ulusal Ligi'nde yer alan dünyanın en eski kulüplerinden Wrexham Futbol Takımı'nı satın alıyor.

Kanadalı aktör Ryan Reynolds ve Amerikalı aktör, yapımcı ve senarist Rob McElhenney, İngiltere 5. Ligi'nde mücadele eden Wrexham Futbol Takımı'nı 2.5 milyon Dolar'a satın aldı.

Dünyanın en eski takımları arasında yer alan Wrexham, 156 yıllık geçmişe sahip. Deadpool filminin başrol oyuncusu Ryan Reynolds, yayınladığı video ile "Bu gerçekten oluyor" diyerek sporseverlere kulüp ile ilgili planlarını duyurdu.

KÜRESEL GÜÇ HALİNE GETİRECEKLER

Wrexham'ı "Uyuyan dev" olarak nitelendiren kulübün yeni sahipleri, İngiliz kulübünü "küresel güç" haline getirmek istediklerini söyledi.

"Manchester United'ın kulübü yönetmek için düşündüğü gibi Wrexham için düşünmeliyiz" diyen ünlü yapımcı McElhenney, kulübü iyi yerlere getirmek istediğini belirtti.

Wrexham taraftarları ise "Wrexham taraftarları olarak, kulübün yeni sahiplerine iyi şanslar dileriz. Neler yapacaklarını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini Twitter'dan paylaştı.

İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor
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