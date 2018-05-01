İki Büyük Süpermarket Zinciri Birleşiyor

Birleşik Krallık'ın en büyük ikinci süpermarket zinciri olan Sainsbury, 199 yılında Walmart'ın aldığı Asda ile 13.3 milyar sterlin, yaklaşık 18 milyar dolar karşılığında anlaştığını açıkladı. Yeni şirket ülkenin en büyüğü Tesco'yu geçebilir.

ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart'ın Birleşik Krallık kolu olan Sainsbury's ve Asda, 13.3 milyar sterline anlaşarak pazar paylaşımı açısından Birleşik Krallık'ın en büyük süpermarket zincirini oluşturacaklarını açıkladı.

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Sainsbury's ve Asda'dan gelen bu açıklamayla birleşmenin ardından yeni şirketin Birleşik Krallık'ın en büyük süpermarket zinciri Tesco'yu geride bırakabileceği söylendi.

Sainsbury's finansal raporlarına göre şirketin kârı son 3 yıldır sürekli geriliyor ve yeni açıklanacak tablolar öncesinde de düşüşün devam edileceği öngörülüyordu.

Asda ise 1999 yılında ABD'li dünya devi Walmart tarafından 1999 yılında 6.7 milyar sterlin karşılığında satın alınmasına rağmen uluslararası alanda en kötü performansa sahip ve en büyük grup şirketi olarak biliniyordu. Analistler özellikle Aldi ve Lidl gibi oyuncuların düşük fiyat politikası karşısında geleneksel fiyat avantajını kaybetmeye başladığını altını çiziyor.