Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı
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Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı

11.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:49

Yaklaşık 12 yıldır devam eden ve İspanya Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası zaferinin ardından Casillas'ın canlı yayındaki öpücüğü ile tüm dünyanın öğrendiği Iker Casillas-Sara Carbonero ilişkisinin sonlandığı ve çiftin ayrılacağı iddia edilmişti. Ünlü çifte yakın kaynaklar, çıkan bu haberleri yalanladı.

Dünya futbolunun efsane kalecilerinden Iker Casillas ile gazeteci ve sunucu eşi Sara Carbonero son haftalarda büyük kriz içerisinde olduğu ve ikilinin 12 yıllık ilişkilerine nokta koyacakları iddia edilmişti.

İspanyol dergi Hola, bir başka İspanyol yayın organı Lecturas'ın haberini yalanladı ve ünlü çifte yakın kaynaklardan edindikleri bilgilerden yola çıkarak söz konusu ayrılığın yaşanmayacağını ifade etti.

Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı

HASTALIĞINI NÜKSETTİRECEK GELİŞMELER YAŞANDI

Casillas-Carbonero çiftine yakın kaynaklar, yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle böyle bir ayrılığın söz konusu olmadığını ve çiftin bu süreçte birlikte olarak birbirlerine destek verdikleri belirtildi.

2019 yılında kansere yakalanan Carbonero'nun hastalığını yeniden nüksettirecek gelişmeler yaşandığı ve yaşadıkları endişe nedeniyle Casillas'ın başarılı gazetecinin devamlı yanında olup destek verdiği ifade edildi. Dört haftalık tedavi sürecinin sona ermesinin ardından çiftin normal hayatlarına döndükleri ve zor zamanları geride bırakmak için oğulları Martin ve Lucas ile ailecek planlar yaptıkları kaydedildi.

Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı

BİR ÖPÜCÜKLE TÜM DÜNYA ÖĞRENMİŞTİ

2009 yılından bu yana birlikte olan çiftin ilişkisini, İspanya Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası zaferinden sonra Casillas'ın Carbonero'yu canlı yayında öpmesiyle tüm dünya öğrenmişti. 2016 yılında dünya evine giren ünlü çiftin iki oğlu bulunuyor.

Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı
Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı
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