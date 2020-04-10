İhracatta değer yüzde 1.4 azaldı, miktar yüzde 4.1 arttı İhracatta genel değeri ölçen birim değer endeksi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 1.4 azalırken, genel miktarı ölçen miktar endeksi aynı dönemde yüzde 4.1 arttı.

İhracatta genel değeri ölçen birim değer endeksi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 1.4 azalırken, genel miktarı ölçen miktar endeksi aynı dönemde yüzde 4.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, değer endeksi aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.5 artarken, yakıtlarda yüzde 8.6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.0 azaldı.

Miktar endeksi de aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2.7 ve yakıtlarda yüzde 21.6 azaldı.TÜİK verilerine göre aynı dönemde, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 6.1 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 15.3 arttı. Buna göre, ithalat değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.0, yakıtlarda yüzde 13.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.5 azaldı.

Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19.6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51.9, yakıtlarda yüzde 1.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11.5 arttı. (Grafik)

Kaynak: DHA