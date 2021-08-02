İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru geldi
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İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olurken, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Bunun sonucunda 12 aylık ihracat, 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat, temmuzda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla, 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

Yılın ilk 7 ayında ihracat, yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatta ise Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

"İLK DEFA 200 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞ BULUNUYORUZ"

Ticaret Bakanı Muş, "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" dedi.

İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru geldi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (4)
AHMET SAY: hersene rekor kırıyoruz ama olan cebimizdeki rekor giderlere vergilere oluyor hiç bir ürünün fiyatını düştüğünü vergisini azaldığını duygunuzmu yok düşse bile iki gün sonra iki katına değer katıyorlar bu düzenle ekonomi düzelmez liberal politika şart şart şart
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BY NOKTA : ihracaat artırıyor demek iç piyasada fiyatlar artacak demektir. çünkü yurdum üreticisi ihracaat yaparken iç piyasa esnafının yüzüne bile bakmıyor. 5 tl ye aldığım malı abi ben 1 dolara satıyorum hammadde yükseldi safsatasıyla 8.50 ye verebilirim diyor. 8.50 ye razı geliyorsun bu ay yurddışı üretimim var şu an veremem diyor. esnaf arkadaşların böyle bir sıkıntısı var.... özellikle plastik grubu
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EMRE TUNÇ: İhracat iyide birde ithalatı yazsaydınız
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