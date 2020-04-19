İhracatçıya TL reeskont desteği devrede
'Türk Lirası Reeskont Kredi Programı'na başvuruları almaya başladıklarını kaydeden Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Kredi talep edecek firmaların, 1 Mart tarihindeki istihdam ettikleri kişi sayısını muhafaza etmeleri veya artırmaları gerekiyor" dedi.
19.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:44
'Türk Lirası Reeskont Kredi Programı'na başvuruları almaya başladıklarını kaydeden Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Kredi talep edecek firmaların, 1 Mart tarihindeki istihdam ettikleri kişi sayısını muhafaza etmeleri veya artırmaları gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com