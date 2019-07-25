İHKİB'den TCMB'nin faiz indirimi kararı değerlendirmesi

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Hazır giyim sektörü olarak Merkez Bankası'nın faizlerde 425 baz puan indirim yapmasını çok olumlu ve cesur bir adım olarak değerlendiriyoruz. Biz şimdi bankalarımızın hızla kararın gereğini yeri getirmelerini ve kredi faizlerini düşürmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TCMB'nin faiz indirimi kararının sektörün uygun finansmana erişimi için çok önemli bir adım olduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Hazır giyim sektörü olarak Merkez Bankası'nın faizlerde 425 baz puan indirim yapmasını çok olumlu ve cesur bir adım olarak değerlendiriyoruz. Biz şimdi bankalarımızın hızla kararın gereğini yeri getirmelerini ve kredi faizlerini düşürmelerini bekliyoruz. Unutmayalım ki Türkiye'nin refahı için daha çok üretmek zorundayız. Daha çok üretim için uygun maliyetli finansmana ihtiyacımız var. Kredi ucuzlarsa hazır giyim endüstrisi olarak istihdama katkımızı da artırarak sürdürebiliriz."

Kaynak: AA