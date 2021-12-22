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İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı

İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken, ürede ise yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan sonra döviz kurlarında önemli düşüşler yaşandı. Dolardaki düşüş yüzde 20'lerin üzerine çıktı. Türk lirasının döviz cinsleri karşısında değerlenmesinin ardından İGSAŞ, çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gitti. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken, ürede yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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