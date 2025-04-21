Iğdırspor Sakaryaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Iğdırspor Sakaryaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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IĞDIRSPOR SAKARYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Iğdırspor Sakaryaspor maçı 1-0'lık Iğdırspor üstünlüğüyle devam ediyor.

Görsel: Google

IĞDIRSPOR SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Iğdırspor Sakaryaspor maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

IĞDIRSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Iğdırspor Sakaryaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

IĞDIRSPOR SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Iğdırspor Sakaryaspor maçı Iğdır'da, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak.