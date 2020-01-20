Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı
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Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı ekipler sürücüleri uyardı.

20.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:52
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı ekipler sürücüleri uyardı.


Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 21. kilometresi Pamuk Geçidi mevki ile Ağrı- Doğubayazıt Karabulak köyü yakınlarında etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler yağan kar yağışı sonrası yolda ağır ağır ilerlemek zorunda kaldı. Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda ulaşımın aksamaması için Iğdır Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yolları temizlemek için kar küreme aracı gönderildi.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü bölgede ekipler, sabaha doğru buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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