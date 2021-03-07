Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 17 bin 833 lira ceza kesildi
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Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 17 bin 833 lira ceza kesildi

07.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:08
Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 17 bin 833 lira ceza kesildi

Iğdır'da tuzak kurarak keklik avlayan 5 kişiye 17 bin 833 lira ceza kesildi.

Iğdır'da tuzak kurarak keklik avlayan 5 kişiye 17 bin 833 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ve jandarma ekibi, Erhacı köyü bölgesinde canlı mühre kullanarak tuzak kurup keklik avlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan 5 kişinin, bölgedeki keklikleri yakalamak için 5 canlı mühre kullandığı ve bu şekilde 1 kekliği tuzağa düşürdükleri belirlendi.

Kaçak avcılara DKMP ekibince 12 bin 268 lira idari ve 5 bin 565 lira tazminat olmak üzere 17 bin 833 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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