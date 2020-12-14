Iğdır'da belediye araçları dezenfekte edilerek hizmet veriyor

Iğdır'daki belediye otobüslerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Kent merkezinde hizmet gösteren toplu taşıma araçları, koronavirüs önlemleri kapsamında temizlenerek halkın hizmetine sunuluyor.

Belediye personellerince belirli aralıklarla dezenfekte edilen araçlar, dezenfekte işleminin ardından yolcu taşımaya çıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla her alanda mücadele edildiği belirtildi.

Dezenfekte çalışmalarının Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in kontrolünde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürekli hareket halinde olan ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı toplu taşıma araçları ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Böylelikle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanmalarını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın da toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle temizlik, mesafe ve maske kuralına uymaları toplum sağlığı açısından önem arz ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız