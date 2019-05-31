İftar sofraları Nilüfer'de kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan bayramına sayılı günler kala ilçe iftar programları kapsamında Nilüfer sakinleriyle aynı iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayını Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı ilçelerde düzenlenen iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, orucunu Nilüferlilerle açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşevler Bölge Parkı önündeki alana kurulan ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'la birlikte katıldı. İftar duasını Bursa eski milletvekillerinden Ali Kul'un yaptığı yemeğin ardından konuşan Başkan Aktaş, birlik ve beraberlik mesajlarını yineledi.

Başkan Aktaş, 17 ilçenin tamamını gezmeye, taramaya ve vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu bizim ülke olarak silahımızdan, topumuzdan, tüfeğimizden, ihracatımızdan, maddi tüm değerlerimizden çok daha önemlidir ve değerlidir. 82 milyon nüfuslu çok güçlü bir ülkeyiz. Biz Bursa olarak 3 milyon nüfuslu çok güçlü bir şehiriz. Dolayısıyla ne olursunuz bu birliğe ve beraberliğe halel getirecek her türlü davranışlardan uzak duralım. Biliyorum ki herkes evinde iftar açabilirdi. Bu birliği ortaya koyabilmek adına buraya koştunuz geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ne olursunuz bu birliği ve beraberliği, güçlü duruşu her zaman devam ettirelim. Allah bu birlikten ve beraberlikten bizleri ayırmasın" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA