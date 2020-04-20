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Kerem Tunçeri, Spor

İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım

Kerem Tunçeri, kendisine ait olduğu iddia edilen bazı mesajların ifşa edilmesinin ardından açıklama yaptı. Tunçeri, yapılan siber saldırılar sonrası manevi tazminat davası açmak için gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

20.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:15
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım

Sosyal medya fenomenleri ve modellerin üst üste yaptığı ifşaların ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi.

Kerem Tunçeri, siber saldırılara izin vermeyeceğini belirterek, manevi tazminat davası açmak için gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

İşte Kerem Tunçeri'nin açıklaması;

"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."

İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım

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