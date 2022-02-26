İETT Genel Müdürü, akaryakıt zamlarına isyan etti: Yakıt maliyetlerini karşılayamaz duruma geldik

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatları tavan yaptı. Brent petrolün varili 100 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litresi 1 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş arttı. Böylece bazı şehirlerde benzin ve mazotun litre fiyatı 17 lirayı aştı.

İETT GENEL MÜDÜRÜ ZAMLARA İSYAN ETTİ

Akaryakıta gelen zamlar İett'yi de vurdu. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla zamlara isyan etti. Motorinin litresinin 17 lira olduğunu belirten Bilgili, "Son iki ayda akaryakıt fiyatları %50 arttı. Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi." dedi.

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıktı.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükseldi.