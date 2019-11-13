IEA Dünya Enerji Görünümü Raporu

13.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:44

Küresel elektrik üretiminin 2040'ta geçen yıla göre yüzde 45,4 artışla 38,7 milyar megavatsaate ulaşacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu'na göre, geçen yıl 23 milyar megavatsaat olan küresel elektrik talebi 2040'a kadar 34,5 milyar megavatsaate yükselecek.

Küresel elektrik talebinin büyük kısmı 18 milyar megavatsaatle Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki ülkelerden kaynaklanacak, bu bölgeyi 5,6 milyar megavatsaatle Kuzey Amerika izleyecek.

Geçen yıl 26,6 milyar megavatsaat olarak hesaplanan küresel elektrik üretimi, 2040'ta yüzde 45,4 artışla 38,7 milyar megavatsaate çıkacak. Üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 50'yi aşacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu dönemde 26 milyar megavatsaat elektrik üretilecek. En fazla üretim, 15,5 milyar megavatsaatle rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden sağlanacak. Bu santralleri 6,9 milyar megavatsaatle hidroelektrik santralleri takip edecek.

Petrol ve doğal gaz üretimi artacak

Rapora göre, 2040 yılına kadar küresel petrol üretimi yüzde 10, küresel doğal gaz üretimi yüzde 40 artış gösterecek. Mevcut politikalarla devam edilmesi halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimindeki payı yüzde 39 olacak.

OPEC üyesi ülkelerin 2040'taki üretimi günlük 45,9 milyon varil olarak hesaplanırken, küresel petrol üretimi 117,7 milyon varili bulacak.

Geçen yıl 3,9 trilyon metreküp olarak belirlenen doğal gaz üretimi ise 2040'ta 5,9 trilyon metreküpe ulaşacak.

Kaynak: AA