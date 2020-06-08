İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor favori konumunu korudu. Başakşehir ve Galatasaray'ın oranları değişti. Öte yandan 27. haftanın oranları da açıklandı.
08.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:12
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasına 5 gün kala İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un 2.65'lik oranı değişmedi ve favori olmayı sürdürdü. Galatasaray ve Başakşehir'in oranları ise 2.90'dan 3.00'e çıkarıldı.
FENERBAHÇE'YE 150 ORAN
Süper Lig'in 4. sırasında bulunan Sivasspor'un oranı ise 13.00'ten 12.00'ye düştü. Beşiktaş'ın 35.00, Fenerbahçe'nin 150.00 olan oranları değişmedi. Alanyaspor'un oranı ise 150.00'den 200.00'e yükseltildi. Oran verilen son takım ise 5000.00 ile Göztepe oldu.
İşte şampiyonluk oranları:
2.65 Trabzonspor
3.00 Başakşehir
3.00 Galatasaray
12.00 Sivasspor
35.00 Beşiktaş
150.00 Fenerbahçe
200.00 Alanyaspor
5000.00 Göztepe