İcra ve İflas Yasası'nda değişiklik! İşçileri bekleyen büyük tehlike
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İcra ve İflas Yasası'nda değişiklik! İşçileri bekleyen büyük tehlike

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İcra ve İflas Yasası'nda yapılan ve 19 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, şirketlerin iflas durumunda, konkordato döneminde banka kredileri de dahil alınan borçlar öncelikli hale getirildi. Bu durum çalışanların gelecekleriyle ilgili endişe duymasına neden oldu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda İcra İflas Kanunu'nun 208/c maddesinde yapılan değişiklikle, konkordato durumunda banka alacaklarının işçi alacaklarının önüne geçmesi, tartışma yarattı. Birçok çalışan haklarını kaybetme korkusu yaşıyor.

BİMEKS'İN İFLASINDA İŞÇİLER MAĞDUR OLDU

Son yıllarda buna benzer olaylar da yaşandı. Bimeks, 2016 yılında mali krizi gerekçe göstererek, maaş ve tazminatlarını ödemeden bin 500 işçiyi işten çıkarmıştı. Nisan ayında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bimeks'in iflasına karar verdi. Ancak çalışanlar, 2016 yılından bu yana seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İŞÇİLER YILLARDIR MÜCADELE VERİYOR

2014 yılında kapanan AD Demirel Fabrikası'nın 67 çalışanı, tazminatlarını alamadı. Uzun süren hukuk mücadelesinde işçiler açtıkları davaları kazandı. Ancak işçilerin icra yoluyla aldıkları tüm mal varlıklarına bankalar el koydu. 2001 yılında kapatılan Gümüşsuyu Halı Fabrikası'nın bin 200 çalışanı, on yıllarca süren bir mağduriyetin içine düştü. Fabrika sahibi Necmettin Öztemir, 2001 yılında tüm çalışanların iş akitlerini feshederken, işten çıkanlar için belirsiz bir süreç başladı. Uyar Madencilik çalışanları da, 2014 yılından bu yana tazminatlarını almak için mücadele veriyor.

21 AYDIR HAKLARINI ALAMADILAR

Hürriyet Gazetesi 25 Ekim 2019'da 45 muhabir, editör ve yazarı gerekçe göstermeden, evlerine gönderdiği tebligatla işten çıkardı, bir kuruş bile tazminat ödemedi. 45 gazeteci, 21 aydır mahkeme kapılarında hakkını arıyor.

İcra ve İflas Yasası'nda değişiklik! İşçileri bekleyen büyük tehlike
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